الكويت.. إعلان ترويجي لمطعم يتسبب بإغلاقه

فوجئ أصحاب مطعم هندي شعبي يعمل على نحو سري داخل شقة سكنية في الكويت، بمراقبين من وزارة التجارة يصلون إليه ويغلقونه، بعدما نشر إعلاناً ترويجياً لمطعمه بهدف جلب الزبائن.

وبدأت القصة عندما استعان أصحاب المطعم بأحد مشاهير تطبيق "تيك توك" الهنود ليصور مطعمهم ويروج له في إعلان موجّه للجالية الهندية في منطقة السالمية في الكويت، قبل أن تنتهي تلك الخطوة بمداهمة المطعم.

وتناقل مدونون كويتيون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلان، وسط تعليقات طريفة بسبب الخطأ الذي وقع فيه صاحب المطعم السري عندما أعلن عن مكانه.