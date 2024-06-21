الكويت.. إعلان ترويجي لمطعم يتسبب بإغلاقه
فوجئ أصحاب مطعم هندي شعبي يعمل على نحو سري داخل شقة سكنية في الكويت، بمراقبين من وزارة التجارة يصلون إليه ويغلقونه، بعدما نشر إعلاناً ترويجياً لمطعمه بهدف جلب الزبائن.
وبدأت القصة عندما استعان أصحاب المطعم بأحد مشاهير تطبيق "تيك توك" الهنود ليصور مطعمهم ويروج له في إعلان موجّه للجالية الهندية في منطقة السالمية في الكويت، قبل أن تنتهي تلك الخطوة بمداهمة المطعم.
وتناقل مدونون كويتيون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلان، وسط تعليقات طريفة بسبب الخطأ الذي وقع فيه صاحب المطعم السري عندما أعلن عن مكانه.
واستجابت وزارة التجارة الكويتية للبلاغات التي تلقتها عن المطعم، وقررت إحالة العاملين فيه إلى مخفر السالمية ومن ثم إبعادهم عن البلاد بتهم مخالفة القوانين.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن المطعم الهندي يستخدم مواد ذات أسعار مدعومة حكومياً، إضافة لكونه غير ملتزم بشروط السلامة، ورائحة الغاز تملأ المكان.
ويشبه المطعم من الداخل، إلى حد ما، المطاعم الهندية الشعبية التي تنتشر لها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، وتثير الكثير من الانتقادات والسخرية بسبب انعدام النظافة فيها إلى جانب طرق إعداد الوجبات الغريبة.
وشددت الكويت في الأيام الماضية من إجراءات المراقبة للمباني التي يسكنها العمال، ورصد المخالفات فيها بعد حريق مروع تسبب بمقتل 49 عاملاً غالبيتهم من الهند؛ بسبب حريق شب في بناء يحتوي في طابقه السفلي على أسطوانات غاز.