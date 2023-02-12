وفاة الشاعر الإماراتي كميدش الكعبي عن 76 عامًا
أعلنت أسرة الشاعر الإماراتي كميدش بن نعمان الكعبي وفاته، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 76 عامًا.
وكتب ابنه سيف في تغريدة على تويتر: "أبي وملهمي وضي عيني في ذمة الله.. ترجل صاحب النفس العفيفة والابتسامة التي لا تفارق محياه ليبقى الأثر الطيب والسيرة العطرة والإنجازات الأدبية".
ولد الكعبي عام 1947 في منطقة الهير القريبة من مدينة العين، وكان والده من كبار الشعراء آنذاك، وبعد تلقي تعليمه الأولي التحق بالعمل في جهاز الشرطة والأمن العام عام 1967.
وعاصر الراحل الشعراء الأوائل في الإمارات ومزج في شعره بين العامية وشذرات من الفصحى وكان لحبه للطبيعة والتنقل بالغ الأثر على قصائده.
أمد وأثرى الشاعر الراحل الطرب الشعبي بالعديد من القصائد المغناة وتغنى بأشعاره عدد من الفنانين الشعبيين من أبرزهم علي بن روغه الزعابي.
شارك الكعبي في أمسيات شعرية بالإمارات وسلطنة عمان ومصر والأردن، ونشر قصائده في عدد من الصحف والمجلات المحلية، ومن أشهر الأغنيات التي كتبها: (أحبك والمحبة لها مراسيها) و(نسيم الصبايا).