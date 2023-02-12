وفاة الشاعر الإماراتي كميدش الكعبي عن 76 عامًا

أعلنت أسرة الشاعر الإماراتي كميدش بن نعمان الكعبي وفاته، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وكتب ابنه سيف في تغريدة على تويتر: "أبي وملهمي وضي عيني في ذمة الله.. ترجل صاحب النفس العفيفة والابتسامة التي لا تفارق محياه ليبقى الأثر الطيب والسيرة العطرة والإنجازات الأدبية".