تعود أفلام الخيال العلمي "إيليين" التي أطلقها ريدلي سكوت، العام 1979، إلى جذورها من خلال أحدث أجزائها "إيليين: رومولوس" (Alien: Romulus) الذي يُطرح هذا الأسبوع في دور السينما، بعد 7 سنوات على ذلك الذي سبقه، وروى مخرجه فيدي ألفاريز في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" كيف تأثر خلال مراهقته في الأوروغواي ببدايات السلسلة الشهيرة.

فبعد تعاقب عدد من المخرجين على أجزاء السلسلة، بدءًا من ريدلي سكوت الذي تولَّى أولها، العام 1979، بعنوان "إيليين"، وجيمس كاميرون ("إيليينز" Aliens العام 1986) وديفيد فينشر ("إيليين 3" Alien 3 العام 1992)، وجان بيار جونيه ("إيليين ريزوركشن" العام 1997)، شاءت "ديزني" التي استعادت حقوق السلسلة أن تختار للفيلم السابع مخرجًا أقل شهرة بكثير.

ويتولَّى إدارة إنتاج العمل الجديد ريدلي سكوت الذي عاد إلى القيادة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لإطلاق السلسلة مجددًا من خلال "بروميثيوس" العام 2012 و"إيليين: كوفيننت" العام 2017، ولو بعيدًا عن روحية البدايات.

ورأى فيدي ألفاريز الذي أخرج أفلامًَا من بينها "إيفل ديد" و"دونت بريذ"، أن الفيلمين الأولين من السلسلة "أساسيان" في عمله وللسينما عمومًا، مؤكدًا أنه استمدّ الإلهام من هذه البدايات.

فقصة الفيلم، التي تدور في مكان مغلق تقريبًا داخل سفينة فضائية مأزومة، تعود إلى الزمن الذي تجري فيه أحداث الفيلمين الأولين، عندما تكتشف فرق من المسافرين إلى الفضاء وجود كائنات فضائية غريبة الشكل ومخيفة.

وشاء ألفاريز أن يعود فيلمه، البالغة مدته ساعة و59 دقيقة، إلى الروح الدموية والمخيفة للجزء الأول، وضمّن الجزء الجديد مشاهد شهيرة من باكورة السلسلة، أعاد إنتاجها بأمانة، ومن بينها مشهد خروج الكائن الفضائي الطفيلي من جسم مضيفه البشري.

كذلك يستوحي المخرج، البالغ من العمر 46 عامًا، بتصرّف الأسلوب البصري لفيلم ريدلي سكوت، واصفًا إياه بأنه "أحد أعظم أرباب هذا النوع".

ووصف ألفاريز فيلم "إيليين: رومولوس" بأنه "طَموح جدًا من الناحية الفنية".

وتماشيًا مع ما درجت السلسلة على اعتماده، أدت الممثلة الشابة كايلي سبايني الدور الرئيس في "إيليين: رومولوس". وسبق لدور الشخصية الرئيسة للسلسلة إيلن ريبلي أن كان وراء اكتشاف الممثلة سيغورني ويفر.

أما كايلي سبايني، البالغة من العمر 26 عامًا، فتؤدي في "إيليين: رومولوس" دور يتيمة حُوِّلَت إلى شبه عبدة في جزء لا يصله نور الشمس من أحد الكواكب، تسيطر عليه مجموعة خاصة تحمل اسم "وايلاند-يوتاني" تستخرج منه معادن سامة.

ولا تتردد البطلة طويلاً عندما تقترح عليها مجموعة من المتمردين الشباب محاولة الهرب إلى مكان أفضل من خلال خطة تقضي بالاستيلاء على سفينة فضائية كانوا يعتقدون أنها مهجورة، ولكن تَبيّنَ في الواقع أنها مأهولة بكائنات غريبة الشكل قتلت الطاقم بوحشية.