بريطانيا.. اعتقال 3 أطفال بشبهة قتل رجل أربعيني

اعتُقل ثلاثة أطفال على خلفية مقتل رجل في الأربعينيات من عمره، في جزيرة شيبي بمقاطعة كينت البريطانية.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، وقعت الحادثة مساء الأحد الماضي في منطقة "واردن باي رود" بمدينة "ليزدون أون سي"، حيث استجابت شرطة كينت للبلاغات التي وردت بعد الساعة السابعة مساءً، وأفادت بوقوع مشاجرة واعتداء خطير على رجل. كما حضرت فرق الإسعاف إلى الموقع، لكن تم إعلان وفاة الرجل في المكان، وإخطار أقاربه.

وأكدت الشرطة أن فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وفتى يبلغ من العمر 14 عامًا، وآخر يبلغ 15 عامًا، تم اعتقالهم جميعًا للاشتباه بارتكابهم جريمة القتل. ولا يزال الثلاثة محتجزين لدى الشرطة رهن التحقيقات الجارية.

وبحسب الصحيفة، لا تزال الشرطة موجودة في الموقع لجمع الأدلة وإجراء الفحوص الجنائية، من دون كشف أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الاعتداء القاتل.