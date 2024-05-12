34 قتيلًا جراء فيضانات وبراكين في جزيرة سومطرة الإندونيسية

وأعلن رئيس وكالة الإغاثة المحلية في منطقة بادانغ عبد الملك مصرع ثلاثة أشخاص إضافيين، لافتاً إلى أن السلطات الإقليمية لم تسجل بعد وفاتهم بشكل رسمي.

وأكد إلهام وهاب أن السلطات ما زالت تتلقى بلاغات عن أشخاص مفقودين، الأحد، لم تعثر عليهم عائلاتهم بعد.

ولم يتمكن وهاب من تحديد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، في حين انصبّت جهود عناصر الإنقاذ على البحث عن المفقودين والضحايا.

وقال عبد الملك في بيان إنه تم التعرف على تسع من الضحايا، الأحد، بينهم طفلان يبلغان ثلاثا وثماني سنوات.

وأعلن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة عبد المهاري في بيان تضرر 84 منزلاً و16 جسراً ومسجدين في إقليم تاناه داتار، بالإضافة إلى 20 هكتاراً من حقول الأرز.