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تركيا.. مقتل جدة خلال دفاعها عن حفيديها بمشاجرة دامية

تركيا.. مقتل جدة خلال دفاعها عن حفيديها بمشاجرة دامية
تعبيريةالمصدر: iStock
قحطان العبوش
قحطان العبوش
22 يوليو 2025، 9:34 ص

لقيت مسنّة تركية تجاوزت السبعين من عمرها حتفها، طعنًا بسكين شاب هاجم حفيديها الشابين أيضًا في مشاجرة عنيفة انتهت بمقتلهما.

وتصدّت الجدة "نَظمية كور أوغلو" للمهاجم كي تحمي حفيديها "خليل جان"، 24 عامًا، و"أمير كان"، 18 عامًا، من طعنات سكينه.

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وقالت وسائل إعلام تركية، إن الجدة، 75 عامًا، توفيت متأثرةً بطعنات السكين، ليلحق بها حفيداها أيضًا بسبب إصاباتهما البليغة.

ونشب الشجار في الأساس بسبب وجود مشاجرة سابقة بين الشقيقين المقتولين وشقيق القاتل، قبل أن تتجدّد المشاجرة بذلك الشكل المروّع.

وكانت الجدة وحفيداها عائدين من حفل زفاف في ولاية "زونغولداغ" بشمال تركيا، عندما التقوا بالقاتل الذي هاجم حفيديها للانتقام من اعتدائهما السابق على شقيقه.

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ووقع الشجار في ساعة متأخرة من الليل، ويرتبط طرفاه بصلة قرابة، قبل نشوء عداء بينهما منذ نحو شهر.

وأوقفت الشرطة القاتل، ويدعى "إردنيز"، تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة، دون أن يُعرف مصير عائلته الكبيرة، وما إذا كانت تواجه خطر الانتقام من عائلة الجدة وحفيديها في منطقة ريفية تتسع فيها المشاجرات بشكل كبير.

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