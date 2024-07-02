قتل نحو 100 شخص بسبب التدافع خلال تجمع ديني هندوسي في شمال الهند، وجُرح العشرات، حسبما أعلن مسؤول حكومي كبير الثلاثاء.

وقال شيترا في، مفوض مدينة عليقار في ولاية أوتار براديش، لوكالة فرانس برس "أكدنا مقتل 97 شخصا حتى الآن ونركز على تقديم الإغاثة والمساعدات الطبية للضحايا".

وفي عام 2016، قتل 89 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 100 آخرون؛ جراء تدافع قرب معبد هندوسي في ولاية ماديا براديش وسط البلاد.

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ووقع التدافع على جسر قرب معبد راتانجاره في مقاطعة داتيا، إذ كان الآلاف يتوجهون آنذاك لأداء طقوس العبادة في مهرجان "دوسيهرا" الهندوسي.

وقبل تلك الحادثة بشهور قليلة، لقي 38 شخصا من زوار المعابد حتفهم؛ جراء تدافع خلال مهرجان "كومبه ميلا" الهندوسي في مدينة الله آباد شمال الهند.

وفي إحدى أسوأ حوادث التدافع التي تشهدها البلاد، لقي أكثر من 220 شخصا حتفهم عند معبد في بلدة جودهبور شمالي الهند، عام 2008.