أبرزها الملوخية.. ملك إسبانيا يبدي إعجابه بأطباق المطبخ المصري

أعرب الملك فليبي السادس، ملك إسبانيا، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة الأقصر عن إعجابه بالمطبخ المصري، مؤكدا أن من أكثر الأطباق تفضيلاً له الملوخية، والبامية، والمشويات، والأرز، والسلطات الشعبية.

ويجري ملك إسبانيا وزوجته زيارة إلى مصر زار فيها الآثار المصرية والمعالم السياحية، معرباً عن سعادته بالزيارة التي شملت أيضاً فندق "ونتر بالاس" التاريخي، وفق "القاهرة 24".

وكتب الملك فيليبي في سجل الزوار بالفندق: "إقامة رائعة في الأقصر والفندق، أمل في العودة قريبا.. إسبانيا ومصر يد واحدة، مؤكدا تقديره للجهود التي بذلها العاملون بالفندق في تقديم أصول الضيافة".

ونقلت مصادر مصرية عن ملك إسبانيا قوله إن "المائدة المصرية تعكس كرم الشعب وروح الضيافة".

يذكر أن الملك والملكة ليتيزيا اختتما زيارتهما بجولة شملت متحف الأقصر ومنطقة "ذراع أبو النجا" وبعض المقابر الملكية في منطقة "وادي الملوك"، إلى جانب زيارة مقر البعثات الفرنسية.