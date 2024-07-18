أصدرت وزارة الثقافة اليونانية أمرا بإغلاق معلم أكروبوليس السياحي الشهير لعدة ساعات وسط النهار فيما حذرت السلطات من موجة حر استثنائية تضرب البلاد وجنوب أوروبا بشكل عام حيث شهدت درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا.

ويقول علماء الأرصاد الجوية إن الجو الحارّ الآتي من إفريقيا سوف يستمر في التأثير على ظروف الطقس باليونان طيلة عدة أيام وحتى الأحد المقبل على الأقل. ومن المرتقب أن تشهد الأيام القادمة درجة حرارة قصوى بحدود 43 درجة.

معلم أكروبوليس في العاصمة أثينا أغلق أبوابه من منتصف النهار وحتى الخامسة مساء فيما عمدت السلطات المحلية إلى فتح الأماكن المجهزة بمكيفات الهواء أمام الجمهور.

أخبار ذات علاقة بعد حرائق أججتها الرياح.. نيران جديدة في اليونان بسبب صواعق البرق

وكان السياح الراغبون في زيارة معبد بارتينون المطل على أكروبوليس قد اصطفوا في طوابير لساعات الصباح الأولى تجنبا للحرارة الشديدة فيما وزع عناصر الصليب الأحمر زجاجات الماء البارد ومنشورات على من كانوا في صفوف الانتظار.

وقال سائح بريطاني وصل أكروبوليس قبل قرار إغلاقه، أنه وقف في الطابور 10 دقائق فقط، لكنها كانت كافية أن يشعر بالحّر.

وإلى جانب درجات الحرارة المرتفعة، هناك الطقس الجاف الذي ساهم في اندلاع حرائق الغابات، حيث يكافح رجاء الحماية المدنية لإطفاء عدة حرائق شبّت في عدة أماكن من اليونان، ومنها غابة صنوبر في منطقة كورينث الواقعة جنوب البلاد.

