تضم 25 أسدًا.. محمية سودانية تطلق نداء إغاثة لإنقاذ حيوانات جائعة
أطلقت حديقة السودان للحياة البرية اليوم الأحد، نداء مساعدة للحيوانات الموجودة في الحديقة، من بينها 25 أسدًا جائعًا، مع انقطاع الكهرباء ونقص الطعام، في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.
وأدت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح.
وقالت حديقة السودان للحياة البرية في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن "وضع الحديقة والحيوانات أصبح حرجًا للغاية".
وتقع الحديقة في الباقير جنوب شرق الخرطوم، قرب أحد المقرات العسكرية "التي تشهد اشتباكات بصورة يومية".
وحسب الحديقة: "ضاق الحصار علينا لانقطاع الكهرباء وبدأ ينفد مخزوننا من أكل وشرب الحيوانات"، مؤكدة أنه منذ بدء المعارك "نواجه كل المخاطر بصورة يومية لأداء واجباتنا تجاه الحيوانات".
وتأوي الحديقة 25 من الأسود إضافة إلى ستة ضباع والعديد من القرود والطيور، وستة غزلان واثنين من الجمال إضافة إلى كلاب وسناجب وقطط برية.
وأكد البيان أنها "تمت سرقة سيارتنا التي نستخدمها في أداء مهامنا وحتى الوقود صار يستحيل توفيره".
ويدير المحمية التي افتتحت عام 2020 متطوعون، كانوا قد رووا في السابق كيف يقومون بتوزيع ما بين 5 الى 10 كيلوغرامات من اللحم على كل أسد وعلى حفنة من الضباع.
ولم يعد هناك سوى 20 ألف أسد في المناطق البرية في أفريقيا، من بينها حفنة تعيش في السودان في حديقة الدندر الوطنية قرب الحدود مع إثيوبيا.