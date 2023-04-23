تضم 25 أسدًا.. محمية سودانية تطلق نداء إغاثة لإنقاذ حيوانات جائعة

أطلقت حديقة السودان للحياة البرية اليوم الأحد، نداء مساعدة للحيوانات الموجودة في الحديقة، من بينها 25 أسدًا جائعًا، مع انقطاع الكهرباء ونقص الطعام، في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وأدت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح.

وقالت حديقة السودان للحياة البرية في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن "وضع الحديقة والحيوانات أصبح حرجًا للغاية".

وتقع الحديقة في الباقير جنوب شرق الخرطوم، قرب أحد المقرات العسكرية "التي تشهد اشتباكات بصورة يومية".