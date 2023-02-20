التردد من أشكال الذكاء ويقود لاتخاذ القرارات الأكثر منطقية

التردد شيء جيد إلى حد ما شريطة ألا يكون المتردد متحجرا تماما عند اتخاذ أصغر الخيارات، فإذا شعرت، مثل الممثل شيدي أناغوني في سلسلة الـ ان بي سي، "المكان الجيد"، أنك غير قادر على اتخاذ أي قرار فكن مطمئنا على عكس الشخصية التي يؤديها الممثل وليام جاكسون هارب، يجب ألا يؤذيك التردد أكثر مما يحق لك ومن دون داع.

غالبًا ما ترتبط عدم القدرة على الاختيار بمشاكل القلق النفسي، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أنه يمكن أن يكون للتردد إيجابيات، فالتردد يحمي على سبيل المثال، من بعض الأخطاء المعرفية، والقرارات التي ينتهي التردد إليها في يوم أو آخر غالبا ما تكون أكثر حكمة؛ لأنها تكون ثمرة تأملات طويلة تتيح تقييم الإيجابيات، بأقصى وأشمل طريقة ممكنة.

في النهاية نلاحظ أنّ ما يفتقر إليه الأشخاص المترددون للغاية هو ببساطة الدافع الصغير الذي يتيح لهم الانطلاق في الوقت المناسب بدلاً من الوقوع في حالة من الجمود الذي قد ينتهي بهم إلى أن يصبح ثقيلا سواء بالنسبة لهم أو بالنسبة لأحبائهم.

وفقًا لأبحاث أجريت في جامعة دريسدن الألمانية من قبل طالبة الدكتوراه جانا ماريا هوهنسبين وأستاذة علم النفس الاجتماعي إيريس شنايدر فإنّ الأشخاص الأكثر ترددًا هم أولئك الذين يتخذون القرارات الأكثر منطقية، الذين يطرحون أجود الأسئلة.