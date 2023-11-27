أعمال فنية صديقة للبيئة في "كوب 28".. تعرف عليها

تستضيف إمارة دبي في دولة الإمارات، بدءًا من الخميس المقبل 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، النسخة الثامنة والعشرين من المؤتمر الدولي حول المناخ (COP28) الذي يُعقد كل عام برعاية الأمم المتحدة .

وستشهد الفعاليات تجارب وأعمالا فنية وعروض أزياء مستدامة وصديقة للبيئة، لتوعية وإشراك وتمكين كل من مبتكري المشاريع التي تدعم العمل المناخي، وأولئك المهتمين بأن يصبحوا من داعمي العمل المناخي من خلال الممارسات الحياتية اليومية.

وقال بيان صادر عن المؤتمر إن المنطقة الخضراء ستكون مساحة نابضة بالحياة والفعاليات المتنوعة حيث ستضم أول عرض أزياء مستدام بتاريخ مؤتمرات الأطراف، وعرض العديد من الأعمال والتجارب الفنية، والمسرحية وغيرها الكثير خلال الفترة الممتدة بين 3 و12 ديسمبر 2023.