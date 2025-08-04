هل يرى "مطبخ المدينة" النور بعد انضمام مكسيم خليل؟

أثار الإعلان الأخير عن انضمام الفنان السوري مكسيم خليل إلى بطولة المسلسل الدرامي "مطبخ المدينة" حالة من التفاعل الواسع في الأوساط الفنية في سوريا.

ويجتمع مكسيم والمخرجة رشا شربتجي في التعاون الفني بعد 14 عامًا، مُنذ لقائهما الأخير في الجزء الأول من مسلسل "الولادة من الخاصرة".

وأكدت مصادر إعلامية سورية أن هذا التطور المفاجئ بانضمام مكسيم خليل إلى بطولة "مطبخ المدينة" يُعد مؤشرًا حاسمًا على بداية عودة العمل إلى ساحة الإنتاج، بعد أن كان يترنح على حافة الإلغاء.

أخبار ذات علاقة هل يخوض مكسيم خليل المنافسة في رمضان 2026 بـ"المماليك"؟

ويأتي التطور بعد أن عانى "مطبخ المدينة" طيلة الأشهر الماضية من سلسلة أزمات إنتاجية وفنية أدت إلى تأجيله أكثر من مرة، ما جعله أحد الأعمال الدرامية المُعلقة مُنذ العام الماضي، والتي أثارت جدلًا واسعًا في المشهد الدرامي السوري.

وأكد مصدر إعلامي سوري متخصص في الكتابة عن الفن والدراما أن انضمام الفنان مكسيم إلى "مطبخ المدينة" أعاد تسليط الضوء على العمل بوصفه مشروعًا دراميًا واعدًا.

وأشار لـ"إرم نيوز" إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمرتبة انطلاقة فعلية نحو حلحلة عراقيل الإنتاج، وإعادة تنظيم الطاقم الفني للعمل، على نحو يليق بحجم موسم مرتقب للدراما السورية في رمضان 2026 المقبل.

ورأى المصدر ذاته أن انضمام مكسيم للمسلسل منح العمل دفعة نوعية، ليس لشهرته الواسعة ونجومية البارزة وحسب، بل لما يرمز إليه من التزام فني قد يُعيد الثقة إلى المشروع، ويمنحه ما يحتاجه من زخم للانطلاق أخيرًا نحو عمليات التنفيذ والتصوير، بعد طول انتظار، خصوصا، عقب اعتذار سلافة معمار عن العمل وغموض موقف عباس النوري، لافتًا إلى الشهرة الواسعة.

وحسب وسائل إعلام سورية، واجه "مطبخ المدينة" سلسلة من الأزمات منذ عام 2024، حالت دون انطلاقه في موعده المقرر، فقد أعلنت المخرجة شربتجي حينها تأجيل العمل إلى العام الحالي، نظرًا إلى حاجته إلى فترة طويلة من التحضيرات.

كما أسهم انسحاب عدد من الأسماء البارزة، مثل سلافة معمار، وقيس الشيخ نجيب، وسامر إسماعيل، في تعميق أزمة المشروع، وسط غموض استمر حول موقف الفنان عباس النوري من المشاركة، إذ كان من المقرر بدء التصوير في دمشق في شهر مايو الماضي، إلا أن العراقيل المتتالية حالت دون ذلك، ما أبقى مصير المسلسل مُعلقًا حتى إشعار آخر.