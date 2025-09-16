مبادرة "كرسي إرم" تتفاعل مع صحفيي المستقبل وصناع الإعلام

بدأت "إرم نيوز" تلقي طلبات التسجيل في مبادرة "كرسي إرم نيوز للإعلام والإبداع"، حيث وصلت إلى هيئة التنسيق في المبادرة وتحظى باهتمام ورعاية خاصة، باعتبارها تمثل النواة الأولى لمشروع رائد يهدف إلى احتضان نخبة من صحفيي المستقبل وصنّاع الإعلام.

وأعرب النوري الصل، رئيس تحرير "إرم نيوز"، وفريق العمل، في بيان، عن تقديرهم الكبير للطلبة المشاركين وحرصهم على الانضمام للمبادرة، مشيرين إلى أن هذا الاهتمام يعكس رغبتهم الصادقة في تطوير مهاراتهم الإعلامية والارتقاء بمستوى خبراتهم، استعدادًا لدخول سوق العمل حاملين أدوات المعرفة والخبرة، وقادرين على تحويل مشاريعهم التعليمية إلى واقع ملموس يعكس طموحاتهم ويخدم مجتمعاتهم.

صقل مواهب الشباب

وأوضح البيان أن هدف المبادرة هو خلق حالة من التشبيك بين "إرم نيوز" كمؤسسة إعلامية رائدة وبين المؤسسات التعليمية وخاصة كليات الصحافة والإعلام وطلبتها، وذلك عبر مشاركتهم العملية في إعداد وكتابة التقارير الصحفية، وتنفيذ التقارير المتلفزة، وكتابة مقالات الرأي، وإعداد التحقيقات الصحفية والاستقصائية.

ودعت "إرم نيوز"، من خلال المبادرة، جميع الطلبة المشاركين إلى حث زملائهم الذين لم تتسن لهم المشاركة بعد للإقبال على التسجيل، مشيرة إلى أهمية المبادرة في صقل المواهب الإعلامية وتنمية القدرات، إلى جانب إتاحة برامج تدريبية ودورات إعلامية ستُطرح تباعًا للراغبين في تطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم.

وأشار البيان إلى أن المبادرة تؤكد حرص "إرم نيوز" على مد يدها إلى جميع الجامعات وكليات الإعلام وطلبتها، ساعية إلى بناء جسور تعاون وشراكة تسهم في تنمية قدرات طلبة الصحافة والإعلام وصقل شخصياتهم وتجهيزهم لدخول سوق العمل، ليكونوا مستعدين لحمل رسالة الإعلام بأمانة وإخلاص، وممثلين للكلمة الصادقة والقلم الحر والموضوعي.

أخبار ذات علاقة مبادرة "كرسي إرم".. رؤية رائدة لجيل إعلامي رقمي

فرصة الانضمام إلى "إرم نيوز"

كما شددت المبادرة على أهمية متابعة الطلبة لكافة حسابات "إرم نيوز" على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل معها، حيث سيكون هذا التفاعل أحد المعايير التي ستؤخذ بعين الاعتبار لاختيار مجموعة من الطلبة المتميزين للانضمام إلى فريق عمل "إرم نيوز" بعد تخرجهم.

وختم النوري الصل رئيس تحرير "إرم نيوز" البيان بالترحيب بالطلبة جميعًا، معبرًا عن أمنياته لهم بمسيرة إعلامية ناجحة، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد تواصلاً مباشرًا مع المشاركين لتحديد الخطوة الثانية في المبادرة، والمتمثلة في تقديم مقترحات مشاريعهم وتحديد موعد تسليمها بما يتوافق مع مجالات المبادرة المختلفة.