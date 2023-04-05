وصفها بـ"الذكية والمحبوبة".. من هي العراقية ألينا حبة محامية ترامب؟

تعد المحامية العراقية ألينا حبة واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية "شراء الصمت" التي اتهم بها رسمياً الأسبوع الماضي.

ولدت حبة لأبوين عراقيين مهاجرين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عام 1984، ودرست في جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا، وهي أم لطفلين من زوجها الذي يعمل مستثمراً عقارياً.

وتمتلك حبة شركة مكونة من 5 محامين ولها مكاتب في نيوجيرسي ومانهاتن، وتمثل عملاء مختلفين في قطاع العقارات، ارتفعت ثروتها الشخصية عندما تعاملت مع ترامب كعميل، حيث بلغ دخلها السنوي ما يقدر بـ210 آلاف دولار في 2021.