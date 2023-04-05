وصفها بـ"الذكية والمحبوبة".. من هي العراقية ألينا حبة محامية ترامب؟
تعد المحامية العراقية ألينا حبة واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية "شراء الصمت" التي اتهم بها رسمياً الأسبوع الماضي.
ولدت حبة لأبوين عراقيين مهاجرين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عام 1984، ودرست في جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا، وهي أم لطفلين من زوجها الذي يعمل مستثمراً عقارياً.
وتمتلك حبة شركة مكونة من 5 محامين ولها مكاتب في نيوجيرسي ومانهاتن، وتمثل عملاء مختلفين في قطاع العقارات، ارتفعت ثروتها الشخصية عندما تعاملت مع ترامب كعميل، حيث بلغ دخلها السنوي ما يقدر بـ210 آلاف دولار في 2021.
كما تشغل المحامية العضو في فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق منصب المدير الإداري لشركة Habba Madaio & Associates LLP للمحاماة.
وتصدرت المحامية ذات الأصول العراقية "الترند" على مواقع التواصل بالتزامن مع تسليم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه إلى محكمة مانهاتن إثر توجيه لائحة اتهامات ضده.
وظهرت حبة، التي وصفها متابعون بـ"الجميلة" و"الحسناء"، على مدار الساعات الماضية وهي تدافع باستماتة عن ترامب عبر وسائل الإعلام الأمريكية، بكل ما تملكه من مبررات قانونية، بحكم أنها ضمن فريقه القانوني.
وهاجمت مدعي عام مانهاتن ألفين براغ خلال استضافتها في شبكة "سي إن إن"، واتهمت الأخير بتسريب تهم موجهة ضد ترامب إلى وسائل الإعلام، وهي معلومات لا يملكها الفريق القانوني للرئيس السابق.
ووصفها ترامب في أكثر من مرة بأنها "ذكية جداً ومحبوبة للغاية"، وهي إحدى أشد مناصريه، وداعمة لترشحه لانتخابات الرئاسة 2024، وتحتفظ في مكتبها بمقال عن إنجازاتها في الدفاع عن ترامب، يحمل توقيعه مرفقاً بعبارة "ألينا.. عمل رائع".