عُمان.. لص يثير ردود فعل غاضبة بسرقة "غير متوقعة"

أثار لص في عُمان، اليوم الأحد، ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تورطه بسرقة "غير متوقعة".

وأعلنت شرطة عُمان السلطانية أن اللص سرق صندوق تبرعات من أحد المساجد بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة.

وأضافت الشرطة، في بيان رسمي، أنها تستكمل الإجراءات القانونية بحق السارق، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل عن هويته، ولا قيمة المبلغ المسروق.

وتناقل مدونون عمانيون في مواقع التواصل الاجتماعي خبر السرقة الغريب، وسط سيل من العبارات التي تنتقد السارق، وتطالب بتشديد العقوبة عليه.

وقال مدون عماني في تعليقه عبر موقع "إكس" على السرقة الصادمة: "مهما كانت أسباب الحاجة والظروف التي دعته إلى ذلك، لا تصل إلى سرقة أموال المسجد".

ووصف مغرد آخر غاضب من سرقة المسجد ما جرى بأنه "فضيحة"، في حين قال آخر إنها "قلة أدب".