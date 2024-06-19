محمد رمضان يعلن غيابه عن موسم رمضان 2025

أعلن الفنان المصري محمد رمضان غيابه عن الموسم الرمضاني القادم 2025، للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال موسم رمضان 2023 بمسلسله "جعفر العمدة".

ولم يكشف النجم المصري عن سبب غيابه عن الموسم الرمضاني لعامين متتاليين، رغم حرصه الدائم منذ سنوات عديدة على التواجد فيه.

ورجح متابعو محمد رمضان السبب وراء غيابه، إلى تعاقد المخرج محمد سامي على عملين في الموسم ذاته، أحدهما لزوجته الفنانة مي عمر، والآخر للفنان عمرو سعد، وأنّ رمضان يفضل التعاون معه كونه تميمة الحظ بالنسبة له.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي، حيث تصدر قائمة الأكثر مشاهدة في عدد من البلدان؛ ما دفع صناعه إلى الإعلان عن تقديم جزءٍ ثانٍ منه كان مقررًا أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي 2024.

ورغم كتابة جزء كبير من المسلسل، فإن المخرج محمد سامي أعلن عن تأجيله إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم اقتناعه بقصة الجزء الثاني.

وقدم مسلسل "جعفر العمدة" نخبة من النجوم إلى جانب محمد رمضان، بينهم زينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، وأحمد داش، ومنة فضالي، ومي كساب، ومنذر رياحنة، وحسني شتا، وعصام السقا، وأحمد فهيم، والعمل من تأليف محمد سامي، بالتعاون مع مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.