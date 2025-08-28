القبض على البلوغر المصرية هاجر سليم لنشرها فيديوهات "خادشة"

ألقت السلطات المصرية القبض على البلوغر المصرية هاجر سليم، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة، ولا تتناسب مع قيم ومبادئ المجتمع المصري، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء القبض على البلوغر المصرية هاجر سليم، في مواصلة الحملة الأمنية التي وجهتها وزارة الداخلية لضبط البلوغر وصانعي المحتوى الذين ينشرون فيديوهات خادشة للحياء العام، واتهامهم في جرائم غسل الأموال أيضًا.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية أنها عقب رصدها مقاطع الفيديو الخادشة والتي نشرتها البلوغر هاجر سليم عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت من القبض عليها وبحوزتها هاتف محمول، وجهاز لاب توب، وبفحصهما تبين احتواؤهما على عدد من مقاطع الفيديو المُشار إليها، وتم اقتيادها إلى منشأة شرطية للتحقيق معها.

وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو المُشار إليها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.