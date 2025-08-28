نائب مبعوث روسيا للأمم المتحدة: تحرك الترويكا بشأن إيران ليس له أي تأثير قانوني

logo
منوعات

القبض على البلوغر المصرية هاجر سليم لنشرها فيديوهات "خادشة"

القبض على البلوغر المصرية هاجر سليم لنشرها فيديوهات "خادشة"
هاجر سليمالمصدر: منصات التواصل الاجتماعي
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 1:36 م

ألقت السلطات المصرية القبض على البلوغر المصرية هاجر سليم، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة، ولا تتناسب مع قيم ومبادئ المجتمع المصري، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء القبض على البلوغر المصرية هاجر سليم، في مواصلة الحملة الأمنية التي وجهتها وزارة الداخلية لضبط البلوغر وصانعي المحتوى الذين ينشرون فيديوهات خادشة للحياء العام، واتهامهم في جرائم غسل الأموال أيضًا.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

كيف غيّرت وسائل التواصل الاجتماعي تشخيص فرط الحركة؟

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية أنها عقب رصدها مقاطع الفيديو الخادشة والتي نشرتها البلوغر هاجر سليم عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت من القبض عليها وبحوزتها هاتف محمول، وجهاز لاب توب، وبفحصهما تبين احتواؤهما على عدد من مقاطع الفيديو المُشار إليها، وتم اقتيادها إلى منشأة شرطية للتحقيق معها.

وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو المُشار إليها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC