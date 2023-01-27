أعلى الحيوانات صوتا في العالم.. يمكنها إصابة البشر بالصمم

تُصنف مؤسسة صحة السمع الأمريكية "هيرينغ هيلث"، ارتفاع "70 ديسيبل" كحد فاصل بين مستويات الصوت الآمنة والخطيرة.

وتحذر المؤسسة من تعرض البشر باستمرار لمستويات صوت فوق الحد المذكور أعلاه، إذ قد يعرضهم الأمر لخطر الإصابة بالصمم.

وبحسب المؤسسة، تتجاوز الكثير من الأصوات حولنا ذلك المستوى، حيث تتصدر الطلقات النارية أعلى الأصوات بمعدل ارتفاع 140 ديسيبل، بينما يعادل ضجيج حركة المرور في المدن المزدحمة الـ 85 ديسيبل.

والمثير للدهشة أن العديد من أصوات الحيوانات قد تجاوزت تلك المستويات أيضا، ويقول العلماء إن التعرض لصوتها باستمرار قد يؤدي إلى تمزق الطبلة وفقدان السمع الدائم، فمن هي تلك الحيوانات؟