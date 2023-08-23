تعليق الملاحة في مضيق الدردنيل التركي بسبب حرائق الغابات

يسابق رجال إطفاء في تركيا الزمن للسيطرة على حريق غابات في شمال غرب البلاد، لليوم الثاني على التوالي، يوم الأربعاء، مما أدى إلى إجلاء جماعي وتوقف الملاحة في مضيق الدردنيل القريب.

وقالت وكالة تريبيكا للشحن البحري إن أكثر من 100 سفينة بضائع تنتظر عبور المضيق الذي أغلقته السلطات حتى إشعار آخر حتى تتمكن الطائرات من سحب المياه لإخماد الحريق.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن السلطات نقلت أكثر من 1200 شخص من تسع قرى بعيدا عن مسار الحريق الذي اندلع في إقليم جناق قلعة، أمس الثلاثاء، وتفاقم بسبب حرارة الجو والجفاف والرياح القوية.

وقالت السلطات إن الحريق امتد بحلول صباح اليوم لحوالي 1500 هكتار، وإنها تمكنت من احتوائه لكن دون السيطرة عليه بعد.

وأظهرت لقطات مصورة نقلتها قنوات إخبارية ألسنة اللهب وهي تحيط ببعض المنازل غير المأهولة وتصاعد الدخان من تلال يمكن رؤيتها من المناطق السكنية.

وعملت طائرات الهليكوبتر ومركبات برية طوال الليل لاحتواء الحريق الذي قال وزير الصحة، فخر الدين قوجه، إنه تسبب بإصابة 83 شخصا بإصابات لم يحددها. ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات.

وحتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، قالت تريبيكا إن 57 سفينة بضائع تنتظر عبور مضيق الدردنيل باتجاه الشمال و49 سفينة تنتظر العبور باتجاه الجنوب.

ويربط المضيق بين بحر إيجه والبحر الأسود وهو ممر عبور حيوي لحركة الملاحة الدولية والسلع الأولية بما في ذلك النفط والحبوب.