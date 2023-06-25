أطعمة تتسبب بالشيخوخة المبكرة

وأكدت الطبيبة أن السكر يعتبر من المواد التي لها تأثير سلبي جداً على الجلد لأنه يتسبب بتكسير البروتين في الجسم، و إنتاج سموم تكسر الكولاجين في الجلد وتجعله أقل مرونة، وفق ما نقلت صحيفة "إزفيستيا".

ومن الأغذية الضارة أيضاً وفقاً لأخصائية الأمراض الباطنية، النقانق والصوصج، فهذه المواد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحفز الإصابة بداء السكري وسرطان القولون.