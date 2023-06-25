أطعمة تتسبب بالشيخوخة المبكرة
كشفت أخصائية الأمراض الباطنية، الدكتورة كميلة إيسايفا، أن التغذية غير الصحيحة تلعب دوراً رئيسياً في ظهور التجاعيد وجفاف الجلد والبشرة الباهتة.
وقالت إيسايفا إن المضافات الغذائية التي تشمل النكهات والمواد الحافظة والصبغات والمكثفات، يمكن أن تسرع في شيخوخة الجسم.
وأكدت الطبيبة أن السكر يعتبر من المواد التي لها تأثير سلبي جداً على الجلد لأنه يتسبب بتكسير البروتين في الجسم، و إنتاج سموم تكسر الكولاجين في الجلد وتجعله أقل مرونة، وفق ما نقلت صحيفة "إزفيستيا".
ومن الأغذية الضارة أيضاً وفقاً لأخصائية الأمراض الباطنية، النقانق والصوصج، فهذه المواد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحفز الإصابة بداء السكري وسرطان القولون.
وتحذر الإخصائية من تحضير الطعام في قدر الضغط أو الشواية، لأن درجات الحرارة العالية تدمر حوالي 90% من المواد المغذية الموجودة في الطعام. كما أنه في درجات الحرارة العالية تفرز الدهون مركبات كيميائية مسرطنة.