"غدامس".. لؤلؤة الصحراء في ليبيا (صور)

حين تغرب الشمس وتستحيل أشعتها إلى سبيكة حمراء تراقص قمم الكثبان الرملية، وتتوج رؤوس النخيل، وتعانق صفحة الماء في الينابيع المتناثرة هنا وهناك، فاعلم أنك على موعد مع مدينة متفردة تسمى منذ آلاف السنين "لؤلؤة الصحراء" و "واحة الجمال".

إنها مدينة "غدامس" الليبية التي يعود تاريخها، بحسب نقوش وحفائر أثرية، إلى نحو 10 آلاف عام كواحدة من أشهر مدن شمال أفريقيا، التي لعبت دورا رئيسا في التجارة بين شمال وجنوب الصحراء الكبرى. احتلها الإغريق ثم الرومان ثم فتحها العرب على يد القائد المسلم عقبة بن نافع. واحتلها الإيطاليون عام 1924 حتى خرجوا منها ودخلها الفرنسيون في 1940 وظلوا بها حتى 1955.