تحية فضائية إلى مصر من رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي (فيديو)

وجه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الموجود في محطة الفضاء الدولية، الثلاثاء، تحية إلى جمهورية مصر العربية، أثناء مرور المحطة ليلاً من فوق العاصمة المصرية القاهرة.

ووثق النيادي الذي انطلق قبل أسابيع إلى محطة الفضاء الدولية لحظة مرور المحطة فوق القاهرة، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" عرض خلاله لقطات ليلية مذهلة للقاهرة التقطها بتقنية "الزووم" من الفضاء، وشارك متابعيه اللقطات الليلية للعاصمة المصرية من الفضاء، وقال إن "القاهرة من أجمل المدن التي زارها".

وأرفق مقطع الفيديو بتدوينة، جاء فيها: "نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر، هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون".