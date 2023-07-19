لبنان.. تفاصيل جديدة حول إنقاذ كلاب لطفلة رضيعة في طرابلس
أنقذت كلاب شاردة في مدينة طرابلس، شمال لبنان، طفلة رضيعة حديثة الولادة، كانت ملقاة داخل كيس أسود في حاوية نفايات.
وكشف قائد شرطة بلدية المدينة ربيع الحافظ، لـ "إرم نيوز"، تفاصيل جديدة حول الحادثة، قائلًا إن "نحو 3 إلى 4 كلاب نقلت الطفلة من مستوعب للنفايات في منطقة السرايا العتيقة إلى محيط بلدية المدينة، وصُودف مرور أحد المواطنين، الذي استوقفه سماع أنين صادر من كيس أسود كانت تجره الكلاب".
وتابع: "سارع المواطن، على الفور، لمعرفة ما بداخل الكيس، ليجد الطفلة، وقام بنقلها - على وجه السرعة - إلى المستشفى الإسلامي، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى الحكومي في طرابلس".
وقال الحافظ إن "الطفلة تعاني من الجفاف، إذ تم وضعها في حاضنة لضمان تعافيها، وهي مصابة برضوض مختلفة نتيجة جرها من قبل الكلاب".
وحصلت الواقعة، عند الثالثة والنصف من فجر اليوم الأربعاء، ولم يفصح "الحافظ" عن اسم المواطن منقذ الطفلة، بناءً على رغبته، لكنه أفاد بأنه "مغترب لبناني، لم يزر لبنان منذ 18 سنة، وقد دخل في نوبة بكاء طويلة لمعايشته هذه الواقعة المؤلمة".
وأكد "الحافظ" أن الكلاب لم تتعرض للطفلة بأي أذى، وأن الرضوض فوق وجه وجسد الطفلة ليست نتيجة عضات أو ما شابه، وإنما بحكم سحبها من مستوعب النفايات وجرها، وكأن هذه الحيوانات الوفية أرادت لفت نظر البشر لإنقاذ أرواح بعضهم البعض"، على حد تعبيره.