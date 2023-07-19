لبنان.. تفاصيل جديدة حول إنقاذ كلاب لطفلة رضيعة في طرابلس

أنقذت كلاب شاردة في مدينة طرابلس، شمال لبنان، طفلة رضيعة حديثة الولادة، كانت ملقاة داخل كيس أسود في حاوية نفايات.

وكشف قائد شرطة بلدية المدينة ربيع الحافظ، لـ "إرم نيوز"، تفاصيل جديدة حول الحادثة، قائلًا إن "نحو 3 إلى 4 كلاب نقلت الطفلة من مستوعب للنفايات في منطقة السرايا العتيقة إلى محيط بلدية المدينة، وصُودف مرور أحد المواطنين، الذي استوقفه سماع أنين صادر من كيس أسود كانت تجره الكلاب".

وتابع: "سارع المواطن، على الفور، لمعرفة ما بداخل الكيس، ليجد الطفلة، وقام بنقلها - على وجه السرعة - إلى المستشفى الإسلامي، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى الحكومي في طرابلس".