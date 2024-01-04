حقيقة عودة تامر حسني إلى زوجته السابقة بسمة بوسيل

كشف مصدر مقرّب من الفنان المصري تامر حسني حقيقة عودته إلى زوجته السابقة وأم أبنائه المغربية بسمة بوسيل، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله حول عودتهما عارٍ عن الصحة.

وأثار "حسني" الجدل، مؤخرًا، بعد مشاركته صورة تجمع بينه وبين "بوسيل" وأبنائهما وهم يرتدون ملابس بيضاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، الأمر الذي تناوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لافتين إلا أنهما عادا إلى بعضهما مجددًا.

وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن "تامر حتى الآن لم يعد إلى أم أبنائه"، فسألناه عن قصده من كلمة "حتى الآن"، وهل هناك محاولات من أي من الطرفين لإنهاء الخلاف وعودتهما من جديد، فأجاب بـ "نعم" رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل.