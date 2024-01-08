إيران تحجب حسابات مغني البوب إحسان دريادل
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، مساء اليوم الإثنين، حجب صفحة "إنستغرام" وقناة "تيليغرام" الخاصة بإحسان دريادل، أحد أشهر مغني البوب في البلاد.
وكُتب على صفحة المغني دريادل على "إنستغرام": "تم إغلاق هذه الصفحة من قبل شرطة الأمن العام بأمر من السلطة القضائية الموقرة".
وجاء تعليق صفحات دريادل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أيام قليلة من طرح جزء من فيديو كليب جديد له بعنوان "بيت"، تظهر فيه عدة نساء بدون الحجاب الإلزامي.
وقال الصحفي الإيراني للشؤون الثقافية والفنية، بهمن بابا زاده، في منشور له عبر منصة "إكس"، إن "السيد دريادل جرى استدعاؤه اليوم من قبل شرطة الأمن القومي في طهران".
وقبل يومين، أفادت وكالة فارس للأنباء بأنه "على إثر قيام أحد المطربين بتحدٍ غير أخلاقي في الفضاء الإلكتروني، تم رفع دعوى قضائية ضد الشخص المذكور، واستدعاؤه إلى نيابة الثقافة والإعلام".
وتم نشر مقاطع فيديو من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للأغنية الجديدة لمغني البوب.
ويدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون الحجاب، الذي يجري التعديل عليه بعد موجة احتجاجات اندلعت في البلاد عقب مقتل الفتاة مهسا أميني، التي جرى اعتقالها في طهران لعدم ارتداء الحجاب، في منتصف أيلول/سبتمبر عام 2022.
وقال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن مشروع قانون الحجاب المعدل في المراحل النهائية من الإصلاح، و"بعد الموافقة النهائية لمجلس صيانة الدستور قريبًا، سيتم إرساله إلى الحكومة".
وبحسب قاليباف، "لإضفاء الشرعية على نشاط المؤسسات كافة؛ ومن أجل تعميق ثقافة العفة والحجاب، كانت الموافقة على مشروع قانون الحجاب والعفة على جدول الأعمال".
وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي، أعاد مجلس صيانة الدستور في إيران ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب" إلى البرلمان الإيراني لحل القضايا الشرعية والقانونية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعترف مجلس صيانة الدستور بأن قانون "العفاف والحجاب" المثير للجدل فيه غموض، ولم يوافق عليه.
وتفرض السلطات الإيرانية الحجاب على النساء منذ انتصار الثورة عام 1979، لكن في الأعوام الأخيرة برزت موجة من الاحتجاجات الرافضة للحجاب الإلزامي.