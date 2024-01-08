إيران تحجب حسابات مغني البوب إحسان دريادل

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، مساء اليوم الإثنين، حجب صفحة "إنستغرام" وقناة "تيليغرام" الخاصة بإحسان دريادل، أحد أشهر مغني البوب في البلاد.

وكُتب على صفحة المغني دريادل على "إنستغرام": "تم إغلاق هذه الصفحة من قبل شرطة الأمن العام بأمر من السلطة القضائية الموقرة".

وجاء تعليق صفحات دريادل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أيام قليلة من طرح جزء من فيديو كليب جديد له بعنوان "بيت"، تظهر فيه عدة نساء بدون الحجاب الإلزامي.

وقال الصحفي الإيراني للشؤون الثقافية والفنية، بهمن بابا زاده، في منشور له عبر منصة "إكس"، إن "السيد دريادل جرى استدعاؤه اليوم من قبل شرطة الأمن القومي في طهران".