شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر، اليوم الثلاثاء، حوادث غير متوقعة بين فرحة وألم؛ ففي إحدى اللجان واجهت طالبة حالة ولادة، بينما توفي مراقبان في لجان أخرى.

وفي أثناء تأديتها امتحان اللغة الإنجليزية في مركز طامية بمحافظة الفيوم، شعرت الطالبة ياسمين.ف، 19 عامًا، بأعراض الولادة، ونُقلت إلى المستشفى بعد تدخل سيارة الإسعاف إثر شعورها بهبوط داخلي.

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وفي محافظة الشرقية، توفي المراقب تامر أبو خليل، 54 عامًا، داخل لجنة مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

كما تعرض مراقب أول احتياطي، سعد محمد سعد عبد الكريم، لأزمة قلبية داخل إحدى الاستراحات في أسيوط، بعد نقله إلى المستشفى، وأُعْلِن عن وفاته، إذ كان يعمل معلمًا خبيرًا بإدارة نقادة التعليمية في محافظة قنا، وكان موجودًا في استراحة 30 يونيو بمدينة أسيوط لأداء مهامه في امتحانات الثانوية العامة.