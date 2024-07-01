إيطاليا وهولندا تصادران مواد تصنيع مخدرات قادمة من الصين

صودرت في إيطاليا وهولندا أكثر من سبعة أطنان من المكونات الكيميائية، التي تُستخدم لإنتاج عشرات الملايين من حبوب "إم دي إم إيه"، كعقار "إكستاسي"، قادمة من الصين.

وتُقدّر قيمة المواد المصادرة بمئات ملايين اليورو، التي صودرت في عملية "استثنائية على المستوى الأوروبي" بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن الجمارك الإيطالية، اليوم الإثنين.

وصادرت الجمارك الإيطالية "شحنة آتية من الصين تتضمّن إجمالي 6337 طناً من المواد الكيميائية التي تُستخدم في إنتاج المخدرات، وهي كمية تكفي لإنتاج أكثر من 63 مليون قرص من عقار إم دي إم إيه"، على ما أوضحت الجمارك في بيان.