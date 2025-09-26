الـ39 منذ سقوط نظام الأسد.. اكتشاف مقبرة جماعية في ريف دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على مقبرة جماعية في منطقة "عسال الورد" بريف دمشق تضم رفات أربعة أشخاص كانوا مسجلين ضمن قوائم المفقودين منذ العام 2014.

أخبار ذات علاقة سوريا.. العثور على مقبرة جماعية مرتبطة بطيار سابق في نظام الأسد

وقال المرصد على موقعه الإلكتروني، إن المقبرة المكتشفة تعد الـ39 التي يتم العثور عليها منذ سقوط نظام الأسد، مؤكدا أن الجثامين تعود لشخصين من قرية حوش عرب، وآخر من بلدة حفير الفوقا، إضافة إلى مواطن من مدينة يبرود، جرى التعرف عليهم من قبل أهالي المنطقة.

أخبار ذات علاقة السلطات السورية تعثر على مقبرة جماعية جديدة في درعا (صور)

يشار إلى أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سوريا منذ إسقاط النظام شهر ديسمبر الماضي بلغ 39 مقبرة جماعية في جميع المحافظات السورية ضمّت رفات 2791 شخصا، وفقا لإحصائيات المرصد السوري.