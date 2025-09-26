logo
الـ39 منذ سقوط نظام الأسد.. اكتشاف مقبرة جماعية في ريف دمشق

أشخاص يتفقدون موقع مقبرة جماعية المصدر: رويترز
إرم نيوز
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على مقبرة جماعية في منطقة "عسال الورد" بريف دمشق تضم رفات أربعة أشخاص كانوا مسجلين ضمن قوائم المفقودين منذ العام 2014.

وقال المرصد على موقعه الإلكتروني، إن المقبرة المكتشفة تعد الـ39 التي يتم العثور عليها منذ سقوط نظام الأسد، مؤكدا أن الجثامين تعود لشخصين من قرية حوش عرب، وآخر من بلدة حفير الفوقا، إضافة إلى مواطن من مدينة يبرود، جرى التعرف عليهم من قبل أهالي المنطقة.

يشار إلى أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سوريا منذ إسقاط النظام شهر ديسمبر الماضي بلغ 39 مقبرة جماعية في جميع المحافظات السورية ضمّت رفات 2791 شخصا، وفقا لإحصائيات المرصد السوري.

