السودان.. أعراس في عز الحرب (فيديو)
أطلق نشطاء سودانيون وسم "حرب شنو بتمنعنا العديل والزين" على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التصدي للحرب بصوت الطمبور ومزج هدير الرصاص بصوت أغاني الفرح.
لم تلبس مي محمد الفستان الأبيض، وإنما اكتفت بعقد كتابها في مسجد بأمدرمان، دون إقامة طقوس الزواج المتعارف عليها في السودان بسبب استمرار القتال.
وتقول مي لـ"إرم نيوز": "لن نقيم الزواج بكل تفاصيله في ظل ما تمر به البلاد من قتل وحرق ونهب، لذلك اكتفيت بالزواج في المسجد فقط دون أصدقاء أو أهل".
وأضافت: "كانت أمنيتي إقامة حفل ضخم بوجود أصدقائي وأهلي، ولكن الحرب أخذت أمنياتي".
مي، (22 عاماً)، تعيش في أمدرمان بولاية الخرطوم، إحدى مناطق القتال، وكان من المقرر أن تتزوج في 22 مايو الحالي.
وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا صوراً وفيديوهات لزفاف المغنية السودانية المعروفة إنصاف فتحي الملقبة بـ"عصفورة السودان" إلى مدير أعمالها مهند.
وتفاعل جمهور المغنية مع الزواج بالتعليقات والمباركات، متمنين لها حياة زوجية سعيدة، ومشيرين إلى أنها أدخلت الفرح في قلوبهم رغم ما يعيشه الشعب السوداني من ظروف الحرب.