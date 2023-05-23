السودان.. أعراس في عز الحرب (فيديو)

لم تلبس مي محمد الفستان الأبيض، وإنما اكتفت بعقد كتابها في مسجد بأمدرمان، دون إقامة طقوس الزواج المتعارف عليها في السودان بسبب استمرار القتال.

وتقول مي لـ"إرم نيوز": "لن نقيم الزواج بكل تفاصيله في ظل ما تمر به البلاد من قتل وحرق ونهب، لذلك اكتفيت بالزواج في المسجد فقط دون أصدقاء أو أهل".