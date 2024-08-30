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المكسيك.. مصرع 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بقافلة مهاجرين

المكسيك.. مصرع 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بقافلة مهاجرين
الحدود المكسيكية الأمريكية (تعبيرية)المصدر: غيتي
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2024، 6:28 ص

أسفر حادث اصطدام سيارة بقافلة مهاجرين كانت تتجه نحو الولايات المتحدة على طريق سريع، جنوب المكسيك، عن مصرع 3 أشخاص، بينهم فتاة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المعهد الوطني للهجرة في بيان أن 17 شخصًا على الأقل، أصيبوا في الحادث، الذي وقع في ولاية واهاكا.

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وأضاف أن القتلى الثلاثة هم رجل وفتاة من نيكاراغوا، وامرأة من الإكوادور.

وكان قائد السيارة قد فقد السيطرة عليها، أثناء قيادته، قبل أن يصطدم بالقافلة. 

وهذا ليس الحادث المأساوي الأول. ففي ديسمبر/ كانون الأول من العام 2021، لقي 50 شخصًا مصرعهم بعد اصطدام شاحنة بمقطورة، كانت تنقل 160 مهاجرًا إلى الولايات المتحدة.

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