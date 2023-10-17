احتجاجات على إلغاء منح الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي جائزة أدبية عالمية
في مقال عمودي بصحيفة "لوموند" الفرنسية، احتج أكثر من 600 كاتب وناشر ومترجم على قرار إلغاء جائزة LiBeraturpreis لعام 2023، والتي كانت من المقرر أن تُمنح للكاتبة الفلسطينية "عدنيه شبلي" عن كتابها "تفصيل ثانوي"، ضمن فعاليات معرض فرانكفورت للكتاب.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "الأحداث المأساوية والصادمة التي بدأت في 7 أكتوبر، وما زالت مستمرة حتى اليوم، أثّرت على جميع أنحاء العالم، وحتى على صناعة النشر".
وكان من المقرر أن تحصل الكاتبة الفلسطينية عدنيه شبلي، على جائزة LiBeraturpreis 2023 الأدبية عن كتابها "تفصيل ثانوي" الصادر في الألمانيا تحت عنوان Eine Nebensache، خلال معرض فرانكفورت للكتاب، الذي يقام بين 18 و 22 أكتوبر الجاري.
من جهتها، أعلنت الجمعية الأدبية "ليتبروم" (الجهة المنظمة للجائزة والممولة من معرض فرانكفورت للكتاب) قبل أيام قليلة أنها لن تمنح الجائزة للكاتبة الفلسطينية في معرض فرانكفورت للكتاب، كما أشارت إلى أنها ألغت لقاء عدنيه شبلي ومترجمها مع الجمهور.
وأشار بيان الجمعية إلى أن القرار اُتخذ بموافقة الكاتبة شبلي، وتكرر هذا التأكيد لاحقًا "دون التحقق منه" في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
من جانبها، أكدت الكاتبة الفلسطينية عدنيه شبلي، ما تداولته الجمعية والصحيفة، مؤكدة أن القرار لم يؤخد بالتشاور معها، بل فُرض عليها.
فرصة ضائعة
وقالت عدنية إنه في حال قدّم المعرض الجائزة لها، فإنها كانت ستغتنم الفرصة لتؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه الأدب في هذه الأوقات الصعبة والمؤلمة.
وبعثت ناشرة عدنية شبلي في الولايات المتحدة، "باربرا إيبلر"، برسالة إلى رئيس تحرير صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت فيها: "بما أن الألم الذي لا يمكن تصوره بات ملموسا على جميع الأصعدة، فإن نشر الأكاذيب لا فائدة منه. إن إلغاء الحفل ومحاولة إسكات صوت عدنية شبلي بسبب الحرب في إسرائيل هو عمل جبان".
وقال المعرض إنه يريد جعل الأصوات الإسرائيلية "مسموعة بشكل خاص" مع تقليل المساحة المخصصة للأصوات الفلسطينية.
وعلى الرغم من اتهام كتاب "تفصيل ثانوي" بمعاداة السامية من قبل اثنين من الصحفيين والنقاد الأدبيين، إلا أن نقاد آخرون رفضوا هذا الاتهام بقوة بصحف ألمانية وأخرى عالمية.
مسؤولية معرض فرانكفورت للكتاب
من جانبه، كتب "جاك تيستارد"، ناشر عدنية شبلي في المملكة المتحدة: "أحد الأغراض الرئيسية للأدب هو تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات، وفي هذه الأوقات التي يطغى عليها العنف والمعاناة، يجب على أكبر معرض للكتاب في العالم أن يعزز الأصوات الأدبية لفلسطين وإسرائيل".
نحتاج الكتّاب
وأكد المقال أن معرض فرانكفورت للكتاب يتحمل، باعتباره معرضًا دوليًا كبيرًا للكتاب، مسؤولية إنشاء مساحات تسمح للكتاب الفلسطينيين بمشاركة أفكارهم حول الأدب في هذه الأوقات المروعة، بدلاً من إسكاتهم.
واختتم المقال "علينا أن نبحث عن طرق جديدة للكتابة والقول والتفكير والتعامل مع هذه الفترة المظلمة، ولهذا السبب، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الكتّاب، ومن بينهم الفلسطينيون".
يذكر أن كتاب "تفصيل ثانوي" يروي أحداثا موثقة لحادثة اغتصاب وقتل فتاة بدوية عام 1949 على يد وحدة من الجيش الإسرائيلي.