احتجاجات على إلغاء منح الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي جائزة أدبية عالمية

في مقال عمودي بصحيفة "لوموند" الفرنسية، احتج أكثر من 600 كاتب وناشر ومترجم على قرار إلغاء جائزة LiBeraturpreis لعام 2023، والتي كانت من المقرر أن تُمنح للكاتبة الفلسطينية "عدنيه شبلي" عن كتابها "تفصيل ثانوي"، ضمن فعاليات معرض فرانكفورت للكتاب.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "الأحداث المأساوية والصادمة التي بدأت في 7 أكتوبر، وما زالت مستمرة حتى اليوم، أثّرت على جميع أنحاء العالم، وحتى على صناعة النشر".

وكان من المقرر أن تحصل الكاتبة الفلسطينية عدنيه شبلي، على جائزة LiBeraturpreis 2023 الأدبية عن كتابها "تفصيل ثانوي" الصادر في الألمانيا تحت عنوان Eine Nebensache، خلال معرض فرانكفورت للكتاب، الذي يقام بين 18 و 22 أكتوبر الجاري.

من جهتها، أعلنت الجمعية الأدبية "ليتبروم" (الجهة المنظمة للجائزة والممولة من معرض فرانكفورت للكتاب) قبل أيام قليلة أنها لن تمنح الجائزة للكاتبة الفلسطينية في معرض فرانكفورت للكتاب، كما أشارت إلى أنها ألغت لقاء عدنيه شبلي ومترجمها مع الجمهور.

وأشار بيان الجمعية إلى أن القرار اُتخذ بموافقة الكاتبة شبلي، وتكرر هذا التأكيد لاحقًا "دون التحقق منه" في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

من جانبها، أكدت الكاتبة الفلسطينية عدنيه شبلي، ما تداولته الجمعية والصحيفة، مؤكدة أن القرار لم يؤخد بالتشاور معها، بل فُرض عليها.