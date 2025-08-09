مغامرة بمنطاد تنتهي فوق سقف مدرسة في بريستول (فيديو)

شهدت مدينة بريستول البريطانية الجمعة حادثًا غير مألوف، عندما ارتطم منطاد هوائي بسقف أكاديمية واحة كونوت الابتدائية، في فعاليات مهرجان بريستول الدولي للمناطيد، أكبر تجمع للمناطيد في أوروبا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان المنطاد يحاول الهبوط عند الساعة 7:11 صباحاً، قبل أن ينخفض بشكل كبير لدرجة ملامسة سقف المدرسة، متسبباً بأضرار طفيفة ببعض القرميد.

وأظهرت لقطات مصورة اللحظة الحرجة، فقد بدت السلة مائلة بشكل مقلق فيما حاول الطاقم استعادة الارتفاع.

ستيفاني (22 عاماً)، وهي إحدى الشهود، وصفت المشهد قائلة: "بدا المنطاد منخفضاً للغاية، وكانت السلة تميل، اعتقدت أن الركاب على وشك السقوط". لكن بمهارة الطاقم، تمكن المنطاد من استعادة توازنه والتحليق مجدداً، قبل أن يهبط بسلام في ملعب المدرسة.

مديرة المدرسة الإقليمية، كلير روبنسون، أكدت أن الأضرار اقتصرت على السقف، مشيدة بسرعة التعامل مع الموقف. وأضافت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، خصوصاً أن المدرسة كانت شبه خالية بسبب العطلة الصيفية.

المنظمون أوضحوا أن الحادث وقع خلال مرحلة الهبوط، مؤكدين أن جميع المناطيد المشاركة هبطت بأمان لاحقاً، وأن المهرجان سيواصل فعالياته وسط إجراءات سلامة مشددة.

يذكر أن مهرجان بريستول الدولي للمناطيد يجذب سنوياً مئات الآلاف من الزوار، ويُعد من أبرز الفعاليات السياحية في المملكة المتحدة. لكن الحادث أعاد إلى الأذهان مخاوف متزايدة بشأن سلامة رحلات المناطيد، خاصة بعد حادث مأساوي في البرازيل في يونيو الماضي أسفر عن وفاة 8 أشخاص.

ورغم ذلك، يؤكد المنظمون أن هذه الحوادث تظل نادرة، وأن جمال التحليق بين الغيوم يظل جزءاً من السحر الذي يجعل عشاق المناطيد يعودون عاماً بعد عام.