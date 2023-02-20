مشاجرة نسائية على "موقف سيارة" تنتهي بجريمة قتل
قُتلت أم أمريكية أمام أطفالها الأسبوع الماضي، بعد أن أطلقت عليها امرأة غاضبة النار في موقف سيارات أمام أحد متاجر البقالة بولاية كارولاينا الجنوبية.
وفي التفاصيل التي كشفتها الشرطة أمس الأحد، تبين أن ألكساندريا برويس (26 عاما) كانت تتسوق من السوبرماركت برفقة أطفالها، وعند مغادرتها وبينما كانت توضب مشترياتها في الصندوق الخلفي للسيارة، تشاجرت مع المتهمة كريستينا هاريوسن، على موقف السيارة، وعندما احتد النقاش، أدارت ألكساندريا ظهرها، لتسحب المتهمة سلاحها، وتطلق النار عليها من الخلف.
وبحسب ما كشفه زوج الضحية، أكد أن زوجته كانت توضب مشترياتها في السيارة عند الساعة الرابعة عصرًا، عندما اشتعل خلافها مع المتهمة، والذي انتهى بمقتلها.
وخلال التحقيقات، قال زوج الضحية للشرطة: "من استنتاجاتي، انتهى شجارهما فالتفت زوجتي، فأطلقت المتهمة عليها الرصاص من الخلف، لتصيبها بظهرها وتقتلها".
وجاء في بيان من الشرطة: "بحسب المعلومات التي تم جمعها في مكان الحادث، يبدو أن المشتبه بها والضحية لم تكونا على معرفة سابقة ببعضهما، ومع ذلك، تورطتا في مشادة كلامية قبل إطلاق النار مباشرة".
وكان طفلا الضحية التوأم "تايلر والكساندريا" البالغان من العمر عامين، مع طفلها الرضيع بالسيارة وقت إطلاق النار على والدتهم، حيث أصيبوا بصدمة.
وأكدت الشرطة أن المتهمة كريستينا هاريسون (23 عامًا) فرّت بشاحنتها الصغيرة من مكان الحادث، لكنها سلمت نفسها لاحقا، حيث وُجهت لها تهمة القتل العمد.