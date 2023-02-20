مشاجرة نسائية على "موقف سيارة" تنتهي بجريمة قتل

وخلال التحقيقات، قال زوج الضحية للشرطة: "من استنتاجاتي، انتهى شجارهما فالتفت زوجتي، فأطلقت المتهمة عليها الرصاص من الخلف، لتصيبها بظهرها وتقتلها".

وجاء في بيان من الشرطة: "بحسب المعلومات التي تم جمعها في مكان الحادث، يبدو أن المشتبه بها والضحية لم تكونا على معرفة سابقة ببعضهما، ومع ذلك، تورطتا في مشادة كلامية قبل إطلاق النار مباشرة".

وكان طفلا الضحية التوأم "تايلر والكساندريا" البالغان من العمر عامين، مع طفلها الرضيع بالسيارة وقت إطلاق النار على والدتهم، حيث أصيبوا بصدمة.

وأكدت الشرطة أن المتهمة كريستينا هاريسون (23 عامًا) فرّت بشاحنتها الصغيرة من مكان الحادث، لكنها سلمت نفسها لاحقا، حيث وُجهت لها تهمة القتل العمد.