نجا رجل دفاع مدني في السعودية من موت محقق، بعدما حاصرت السيول الجارفة سيارته، في أثناء تأديته مهمة عمل كاد أن يتحول إلى ضحية فيها قبل نجاح مهمة إنقاذه.

وأظهر مقطع فيديو سيارة للدفاع المدني السعودي عالقة وسط سيل قوي الجريان في وادي خلب بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان، وقد تشبث قائدها بجزء منها على أمل وصول المساعدة إليه، رغم عجز الأشخاص والسيارات العادية في المكان عن الوصول إليه.

وسرعان ما دخلت جرافة كبيرة تتبع إلى إحدى شركات الأسمنت في المنطقة الوداي، ووصلت إلى السيارة العالقة، واستطاعت نقل رجل الدفاع المدني المحاصر بصعوبة بالغة نحو ضفة النجاة.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع، أثنى فيه مدونون سعوديون على قائد الجرافة الذي خاطر بحياته لإنقاذ رجل الدفاع المدني، قبل أن يحصل على تكريم من شركته على شجاعته، ويعرض آخرون تقديم هدايا له.

وتشهد مناطق جنوب وغرب السعودية، منذ أيام، هطولات مطرية غزيرة تسببت بجريان سيول جارفة في الوديان، وخلفت عددًا من الوفيات والخسائر المادية، رغم تحذيرات الدفاع المدني المتواصلة.

والأمطار الغزيرة في فصل الصيف على مناطق غرب وجنوب السعودية أمر شائع كل عام، وتشكل مناسبة تنزه لكثير من السكان، وسط تحذيرات من الدفاع المدني باتباع إجراءات السلامة، لا سيما عدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول.