بسبب 51 دولاراً.. اعتقال فتاة روسية بتهمة "الخيانة العظمى" (فيديو)

اعتقلت السلطات الروسية، الأربعاء، فتاة تحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية، بتهمة "الخيانة"، بعد تبرعها بنحو 50 دولارًا لجمعية خيرية أوكرانية.

وتواجه الفتاة التي قالت وسائل إعلام روسية إن اسمها كسينيا كافانا، اتهامات بتحويل 51 دولاراً إلى جمعية خيرية أوكرانية في فبراير 2022، وهو الشهر الذي أطلقت فيه موسكو حربها على كييف.

وتشير تقارير روسية إلى أن الفتاة المذكورة، التي تزوجت من مواطن أمريكي وانتقلت للعيش في الولايات المتحدة، قد تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً.