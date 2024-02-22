بسبب 51 دولاراً.. اعتقال فتاة روسية بتهمة "الخيانة العظمى" (فيديو)
اعتقلت السلطات الروسية، الأربعاء، فتاة تحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية، بتهمة "الخيانة"، بعد تبرعها بنحو 50 دولارًا لجمعية خيرية أوكرانية.
وتواجه الفتاة التي قالت وسائل إعلام روسية إن اسمها كسينيا كافانا، اتهامات بتحويل 51 دولاراً إلى جمعية خيرية أوكرانية في فبراير 2022، وهو الشهر الذي أطلقت فيه موسكو حربها على كييف.
وتشير تقارير روسية إلى أن الفتاة المذكورة، التي تزوجت من مواطن أمريكي وانتقلت للعيش في الولايات المتحدة، قد تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً.
وعملت كافانا مديرة لمنتجع صحي في أحد فنادق بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، ومن غير الواضح سبب عودتها إلى روسيا.
وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية لمحاكمة الفتاة بتهمة الخيانة العظمى في شكل "تقديم مساعدة مالية لممثلي دولة أجنبية لدعم أنشطة موجهة ضد أمن الاتحاد الروسي".
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "منذ فبراير 2022، قامت كافانا بشكل استباقي بجمع الأموال لصالح إحدى المنظمات الأوكرانية، استخدمت لاحقاً لشراء أدوية ومعدات وأسلحة وذخيرة لصالح الجيش الأوكراني".
واعتقلت الفتاة في أواخر يناير الماضي، خارج إحدى دور السينما في إيكاترينبرغ، واتهمتها محكمة محلية بانتهاك النظام العام وحكمت عليها بالسجن 14 يوماً، ثم تحولت التهمة مؤخراً إلى "الخيانة العظمى".
وقالت منظمة "بيرفي أوتديل" القانونية، إن التبرع المالي كان عبارة عن تحويل واحد بقيمة 51.80 دولاراً أمركياً إلى منظمة "رازوم" الأوكرانية، وهي جمعية خيرية غير ربحية.
وزعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أيضاً أن كافانا شاركت في مسيرات شعبية لدعم كييف في الولايات المتحدة.