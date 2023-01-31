يوفر تجربة دينية فريدة بتقنيات معاصرة.. تعرف على "حي حراء" في مكة المكرمة

كما تستهدف مرحلة مقبلة من المشروع ذاته، تسهيل الوصول إلى الغار عبر "تلفريك" أو تقنية نقل عصرية أخرى، بحسب ما قال القائمون على تطوير المشروع خلال افتتاحه بشكل رسمي يوم الأحد.

وتم تخصيص جزء من مباني الحي لإقامة متحف للقرآن الكريم بالقرب من المكان الذي نزلت فيه أولى آيات القرآن الكريم، حيث يبرز جوانب العناية بِه على مر العصورِ، ويضم مقتنيات ومخطوطات نادرة للمصحف الشريف.

كما تم تخصيص قاعة في الحي للأطفال؛ لكي تمكّنهم من الاستمتاع بالترفيه والمعرفة في وقت واحد، خلال زيارة ذويهم للحي.