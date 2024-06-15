تحذير من فيديو "مزيف" لمفتي مصر

حذَّر المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية من فيديو "مزيف" انتشر، مؤخرًا، على مواقع التواصل ويظهر فيه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

ووصف المركز المقطع المصور بأنه "مزيف بالذكاء الاصطناعي" ومنسوب زورًا إلى مفتي الجمهورية.

وأضاف المركز، في بيان منشور عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، أنه عبارة عن إعلان ترويجي لأحد تطبيقات الألعاب الإلكترونية.