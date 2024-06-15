تحذير من فيديو "مزيف" لمفتي مصر
حذَّر المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية من فيديو "مزيف" انتشر، مؤخرًا، على مواقع التواصل ويظهر فيه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
ووصف المركز المقطع المصور بأنه "مزيف بالذكاء الاصطناعي" ومنسوب زورًا إلى مفتي الجمهورية.
وأضاف المركز، في بيان منشور عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، أنه عبارة عن إعلان ترويجي لأحد تطبيقات الألعاب الإلكترونية.
وأكد المركز الإعلامي خطورة استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تزييف الوعي، واستغلال ثقة الناس في المرجعيات الدينية والشخصيات العامة في فبركة الفيديوهات التي تروّج لمنتجات أو تطبيقات مشبوهة بغرض النصب على الناس.
وتوعد البيان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة كل من شارك في إنتاج أو نشر هذا الفيديو المزيف، ودعا البيان المصريين إلى توخي الحذر من مثل هذه الصفحات والفيديوهات المضللة.