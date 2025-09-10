اتهام جديد يلاحق وفاء عامر بتجارة الأعضاء.. ومحاميها يرد

على الرغم من نفي الفنانة وفاء عامر المستمر تورطها في تجارة الأعضاء البشرية، إلا أن التهمة ما زالت تلاحقها بين الحين والآخر.

ومؤخرًا، أقدم أحد الأشخاص على اتهام الفنانة بسرقة أحد أعضائه، إذ تقدّم المحامي هاني عوض، بصفته وكيلًا عن مصطفى أحمد سليم، ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة وفاء عامر وآخرين بالاتجار في الأعضاء البشرية.

وقال المحامي في بلاغه إن أحد الأشخاص طالبه بالتبرع بكليته لأحد الأفراد مقابل مبلغ مالي، كان سيغير مجرى حياته من خلال شراء شقة وسيارة، وبعد تبرعه بالكلى تفاجأ بعدم تزويده بالمبلغ المتفق عليه، مشيرًا إلى أنه أثناء تواجده بالمستشفى توجهت إليه وفاء عامر للاطمئنان عليه، قبل أن يجبره أحد الأشخاص على توقيع 50 إيصال أمانة.

"سنقاضيه بالتشهير"

وفي تواصل لـ"إرم نيوز" مع هيثم حمد الله، محامي الفنانة وفاء عامر، نفى أقوال مقدم البلاغ جملةً وتفصيلاً، مشككًا في صحتها لعدم توفر أي إثبات ضمن العريضة المقدمة للنائب العام.

وقال محامي وفاء عامر إنه سيطلع على البلاغ المقدم من الشخص الذي اتهم وفاء عامر بسرقة كليته، وبعد التحقيق في الواقعة، سيقاضيه ويتهمه بالتشهير والإساءة لموكلته، ونشر أخبار كاذبة.

وأضاف أن مقدم البلاغ، والذي يدعى مصطفى أحمد، استشهدت به البلوغر مروة يسري، المعروفة باسم "ابنة مبارك"، خلال الجلسة السابقة في قضيتها، ليتهم وفاء عامر بسرقة كليته.

وأشار هيثم حمد الله إلى أن الجريمة، بحسب أقوال مقدم البلاغ، وقعت منذ 13 عامًا، مستنكرًا صمت البلاغ طوال هذه المدة، قائلاً: "هل من الطبيعي أن يسكت عن اتهام وفاء عامر لمدة 13 عامًا؟ لماذا لم يتهمها طوال هذه الفترة؟ كما أنه ليس من الطبيعي أن يوقع شخص 50 إيصال أمانة عنوةً دون مقاومة".

وأوضح المحامي أن عدداً من الأشخاص استغلوا الأحداث الأخيرة واتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء، على الرغم من عدم وجود دليل واحد ضدها، مؤكدًا أن أحد الأشخاص اتهمها هو الآخر بسرقة كليته، وعند عدم ثبوت صحة أقواله، اتهمه بنشر أخبار كاذبة.



