في خطوة مبتكرة للحد من الاعتماد على السيارات، تنازل الآلاف من الألمان عن رخص القيادة مقابل عام من وسائل النقل العام المجانية.

وهذه المبادرة تستهدف كبار السن بشكل أساسي، وتقدم لهم "تذكرة ألمانيا" بقيمة 49 يورو شهريًا، مما يوفر لهم وصولاً غير محدود إلى وسائل النقل العام المحلية والإقليمية في جميع أنحاء البلاد.

وفي ليفركوزن، انضم حوالي 600 شخص فوق سن 75 عامًا إلى المبادرة، مما وفر لكل منهم ما يقرب من 500 جنيه إسترليني سنويًا من تكاليف النقل، وبدأت المبادرة في ليفركوزن عام 2023 وتوسعت لتشمل مناطق أخرى مثل دورتموند وكليف وبون.

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تذكرة ألمانيا، التي حلت محل "تذكرة التسعة يورو" المؤقتة التي أُطلقت خلال أزمة تكلفة المعيشة، أشاد بها جمعيات النقل المحلية لتقديمها خيارًا قيمًا لكبار السن والمواطنين الذين يرغبون في التخلي عن القيادة لأسباب صحية أو بيئية، والمبادرة مدعومة من وزارة المناخ والنقل في الولاية وممولة من المجالس المحلية.

ولا تزال وسائل النقل العام قضية مثيرة للجدل في ألمانيا، حيث تساهم صناعة السيارات بحوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن حوالي ثلثي الألمان يؤيدون وضع حد للسرعة يبلغ 130 كم/ساعة. وهناك أيضًا مقاومة لخطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق بحلول عام 2035.

تمثل مبادرة التخلي عن رخص القيادة خطوة نحو تعزيز استخدام وسائل النقل العام ومعالجة المخاوف البيئية والاجتماعية.