تنسيق سعودي كويتي لفك غموض جريمة قتل زوجة عابرة للحدود

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن تنسيق مع نظيرتها السعودية لفك جريمة وفاة غامضة شهدت فصولها 3 دول، ويُتهم فيها زوج بقتل زوجته.

وكان الزوجان الكويتيان في رحلة إلى البحرين بصحبة ابنهما، قبل أن تفاجأ عائلة الزوجة بعودة زوج ابنتهم وابنها فقط، وسط إنكار الزوج معرفته بالمكان الدقيق لزوجته بعد اختفائها في السعودية.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الداخلية، الشيخ فهد الصباح، تلقى اتصالاً من وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، ليطلعه على مستجدات أحداث قضية العثور على جثة مواطنة كويتية في منطقة صحراوية شرق السعودية.

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وكانت الشرطة السعودية قد كشف، في وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، عن العثور على جثة المواطنة الكويتية التي اختفت في أحد الطرق خلال عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل.

وبرزت القضية للعلن قبل نحو 3 أيام، عندما قدَّم أشقاء الزوجة بلاغًا لدى الشرطة، لتكشف التحقيقات الأولية مع الزوج أنه بدا بحالة "غير طبيعية"، حيث ترك زوجته في السعودية خلال طريق العودة، مستغلاً وجودها في دورة المياه.

وبدأت السلطات المختصة في الكويت، منذ ذلك الوقت، اتصالات مع نظيرتها السعودية؛ لمعرفة مصير الزوجة وإعادتها إلى الكويت، قبل عثور الشرطة السعودية على الزوجة متوفاة، ليبدأ فصل جديد في الحادثة، يتضمن اتهامات وشكوكًا حول ظروف مصرعها.