قبل مقتلها على يد زوجها.. ماذا قالت دينا علاء في رسالتها الأخيرة؟

عمّ الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول تفاصيل مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء داخل شقتها بمدينة الإسكندرية، في حادث مأساوي شهد إصابة زوجها بطلق ناري، فيما كان طفلاهما التوأم داخل المنزل لحظة وقوع الجريمة.

وعُثر على دينا مقتولة متأثرة بثلاث طلقات نارية، وسط ترجيحات بأن خلافا أسريا تصاعد بشكل مفاجئ، وانتهى بإطلاق زوجها النار عليها قبل أن يحاول الانتحار.

ونقل الزوج إلى المستشفى في حالة حرجة حيث يخضع للعناية المركزة تحت حراسة أمنية.

وكانت اللاعبة الراحلة كانت نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ احتفظت بخصوصية صفحتها على "فيسبوك"، بينما أبقت حساباتها على "إنستغرام" و"تيك توك" مفتوحة أمام الجمهور، حيث كانت تشارك محتوى عن العناية بالبشرة وتنسيق الملابس.

وكان آخر ما نشرته مقطع فيديو احتفلت فيه بذكرى زواجها، أرفقته برسالة مؤثرة لزوجها قالت فيها: "أنت أعظم إنجازاتي"، قبل أن تتحول كلماتها إلى خلفية مأساوية لجريمة صادمة.

ونعت وزارة الشباب والرياضة المصرية اللاعبة، مشيدة بأخلاقها والتزامها داخل الساحة الرياضية، فيما عبّر نادي سموحة عن "حزن عميق لفقدان إحدى بطلاته"، مؤكداً أن دينا كانت قدوة للاعبات النادي.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بتشريح الجثمان وإرسال السلاح المستخدم إلى الأدلة الجنائية لمطابقته بفوارغ الطلقات التي عُثر عليها في مسرح الجريمة، إضافة إلى سماع أقوال شهود العيان من الجيران.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الضحية أصيبت من مسافة قريبة، بينما عثر على السلاح بجوار الزوج.

وأوضحت التحريات أن الزوجة الراحلة كانت أما لطفلين، في حين لم تكشف بعد بشكل قاطع دوافع الحادث الذي هزّ الشارع المصري وأثار تعاطفاً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.