وجد خاتما بـ40 ألف دولار مدفونا تحت الرمال.. فأعاده لصاحبته
أعاد شاب أمريكي يعمل في مجال التنقيب عن المعادن في باطن الأرض، خاتمًا من الألماس يبلغ ثمنه 40 ألف دولار إلى صاحبته، بعدما وجده مدفونًا تحت الرمال في أحد شواطئ ولاية فلوريدا الأمريكية.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الشاب "جوزيف كوك"، كان يبحث عن الكنوز قبالة شاطئ "هاموك" في ولاية فلوريدا، وذلك باستخدام جهاز الكشف عن المعادن.
وعندما وجد الخاتم مدفونًا تحت رمال الشاطئ، سارع كوك، 37 عامًا، لتصوير مقطع فيديو، نشره عبر صفحاته العامة في مواقع التواصل الإجتماعي.
وظهر الشاب في الفيديو، وهو يُجري مسحًا لرمال الشاطئ، بواسطة جهاز التنقيب عن المعادن الخاص به، والذي حدد وجود جسم معدني أسفل الرمال ليتبين أنه خاتم ماسي.
وبدا كوك في الفيديو وهو يحفر بالرمال ويصرخ "هذا الاكتشاف مستحيل، إنها أكبر ألماسة وجدتها على الإطلاق."
كما وظهر في الفيديو، وهو يغسل الخاتم بمياه البحر للتأكد من معدنه.
وقال "اعتقدت في البداية أنه مصنوع من النيكل، ولكن بعدما قمت بكشطه تبين أنه من الألماس والبلاتين".
وأوضح كوك أنه بعد ذلك بدأ رحلة البحث عن أصحاب الخاتم، حيث اتصل بالصائغين في متاجر المجوهرات في المنطقة، لسؤالهم عن أشخاص أبلغوا عن فقدان خاتم من الألماس.
وتابع "عندما ذهبت إلى الصائغين أخبروني أن الخاتم يساوي 40 ألف دولار".
وكشف أنه بعد أسبوعين، من عملية البحث عن مالكي الخاتم، اتصلت به عائلة من مدينة "جاكسونفيل" في ولاية فلوريدا، وأبلغته أنها فقدت خاتمًا مشابهًا لما عثر عليه.
وكان هذا الخاتم بالفعل يعود لامرأة من تلك العائلة، فقال كوك "عندما أعدت الخاتم كانت سعادة الزوجين لا توصف، وبدأت الزوجة تبكي عندما أعدته إليها".
وأكد الشاب أنه "غير نادم" على إعادة الخاتم لصاحبته، إذ جعله ذلك يشعر بالرضا عن نفسه، لافتًا إلى أنه دائمًا ما يرافقه الحظ السعيد عندما يُعيد المفقودات التي يعثر عليها إلى مالكيها.
وأضاف "أنها الكارما، ففي كل مرة أعيد فيها عنصرًا لمالكيه، أجد شيئًا أفضل في حياتي، لذلك أنا سعيد لأنني استطعت إعادته."
وفي النهاية أشار "كوك" إلى أن بحوزته الآن 30 خاتمًا، ما زال يبحث عن أصحابها.