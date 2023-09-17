شاب مغربي يروي بألم تفاصيل الزلزال بعد أن أفقده ساقيه

"نظرت إلى أسفل جسدي ورحت أصرخ"، بهذه الكلمات بدأ مواطن مغربي يُدعى سعيد يحيى، وهو يرقد على سرير الشفاء في المستشفى الجامعي، الذي نُقل إليه في مراكش، كيف فقد ساقيه بسبب الزلزال، الذي ضرب المغرب.

وكان الشاب، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، يتناول العشاء مع عائلته ليلة وقوع الزلزال في الـ8 من أيلول/سبتمبر الجاري، عندما "بدأ منزله يهتز" في قرية تاماترت، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب مراكش.

وهرعت العائلة فوراً إلى الخارج، لكن طفل سعيد يحيى، البالغ عامًا ونصف العام، بقي في الداخل، وهو ما دفع سعيد إلى العودة مسرعاً للمنزل، تبعته اثنتان من شقيقاته وشقيقه في حالة من الذعر.