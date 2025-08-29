الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

تعاني "الوهن".. وزير الصحة الأمريكي يهاجم "مراكز السيطرة على الأمراض"

وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيديالمصدر: وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي
29 أغسطس 2025، 8:01 ص

شنّ وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، هجوما لاذعا على مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعد يوم من إقالة مديرتها سوزان موناريز، قائلا إن هذه الوكالة المرموقة تحتاج إلى إصلاح شامل.

 وفي حديث على قناة فوكس نيوز، قال كينيدي "علينا إعادة النظر في أولويات الوكالة"، معتبرا أنها تعاني من "وهن" متأصل يتطلب "قيادة قوية" لاستعادة معايير العلم المرموقة.

وجاءت تصريحاته عقب الإقالة المفاجئة لموناريز، وهي عالمة شغلت أعلى منصب في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لأقل من شهر.

 ويرفض محامو موناريز "الإخطار الذي تلقته الدكتورة موناريز باعتباره ناقصا من الناحية القانونية"، مؤكدين أن الرئيس وحده لديه سلطة إقالتها، ومع ذلك جاء الإخطار من موظف في البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الخميس "لقد طردها الرئيس، وله كل الحق في ذلك".

من جانبها، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن نائب كينيدي ومساعده الأيمن، جيم أونيل، وهو مستثمر سابق في مجال التكنولوجيا، سيُعيَّن مديرا بالإنابة للوكالة.

