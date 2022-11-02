مزارع إندونيسي تزوج 87 امرأة يستعد للزواج مجددًا
يستعد مزارع إندونيسي للزواج مجددًا، بعدما تزوج من 87 امرأة في مراحل مختلفة من حياته.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن المزارع الذي يُعرف باسم "كان" يقطن في منطقة "ماجالينغكا" في إقليم "جاوا الغربية" في أندونيسيا، وأعلن مؤخرًا أنه سيتزوج من "حبيبته السابقة"، والتي كان تزوجها قبل سنوات طويلة، حيث قررا العودة مجددًا، لأن "نار الحب لا تزال مشتعلة بينهما".
وأوضح "كان" الذي يبلغ من العمر 61 عامًا، أنه انفصل عن زوجته هذه منذ سنوات طويلة، ولكنه قرر العودة إليها لأنها لا تزال تحبه.
وقال: "أخطط للزواج مجددًا من زوجتي السابقة رقم 86، وعلى الرغم من أننا تزوجنا لمدة شهر فقط، ورغم مرور وقت طويل على انفصالنا، إلا أنها لا تزال تحبني، ولا يزال الحب بيننا قويًا، وأرفض التلاعب بمشاعرها".
وأوضح "كان" خلال حديثه مع وسائل إعلام محلية، كيف كان في بداية حياته ضعيفًا في إقامة زواج ناجح، حيث تزوج لأول مرة في حياته عندما كان بعمر 14 عامًا، بينما كانت زوجته الأولى آنذاك تبلغ من العمر 16 عامًا.
وبعد عامين من الزواج، طلبت زوجته الأولى الطلاق، بسبب شخصيته التي كانت ضعيفة في تلك الفترة، كما يقول.
وتابع أن "انفصال زوجته الأولى عنه، جعله يشعر بالغضب، حيث سعى بعد ذلك للحصول على المعرفة الروحية لجعل النساء يقعن في غرامه".
وزعم "كان" أنه بعدما "عزز من قوته الروحية"، أصبحت النساء بمرور الوقت "ينجذبن إليه".
وأضاف: "مع ذلك، لم أرغب في فعل أشياء ليست لطيفة مع النساء اللواتي أعرفهن، فقد كنت دائماً أرفض التلاعب بمشاعرهن، وبدلاً من ارتكاب سلوك غير أخلاقي معهن، فإنني أفضل أن أتزوج منهن حتى ولو لفترة قصيرة".
يذكر أنه بموجب القانون الإندونيسي، يجب أن يتم الطلاق أمام المحكمة، وبالتالي فإن حالات الطلاق الخاصة دون تدخل من المحكمة غير ممكنة في البلاد.
ووفق مكتب محاماة "لو جاكارتا" الواقع في العاصمة الإندونيسية، فإن تقديم أوراق الطلاق يستغرق من ستة إلى تسعة أشهر، حتى تصل المحكمة إلى قرار بالموافقة عليه أو رفضه.