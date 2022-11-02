مزارع إندونيسي تزوج 87 امرأة يستعد للزواج مجددًا

يستعد مزارع إندونيسي للزواج مجددًا، بعدما تزوج من 87 امرأة في مراحل مختلفة من حياته.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن المزارع الذي يُعرف باسم "كان" يقطن في منطقة "ماجالينغكا" في إقليم "جاوا الغربية" في أندونيسيا، وأعلن مؤخرًا أنه سيتزوج من "حبيبته السابقة"، والتي كان تزوجها قبل سنوات طويلة، حيث قررا العودة مجددًا، لأن "نار الحب لا تزال مشتعلة بينهما".

وأوضح "كان" الذي يبلغ من العمر 61 عامًا، أنه انفصل عن زوجته هذه منذ سنوات طويلة، ولكنه قرر العودة إليها لأنها لا تزال تحبه.