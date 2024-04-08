المستشار الألماني يتعهد بعدم الرقص.. فما القصة؟

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، بعدم الرقص، وذلك في أول منشور له على "تيك توك"، بعد أن انضم إلى المنصة الصينية.

وقال شولتس، عبر منصة "إكس" بعد أن نشر الفريق المسؤول عن إدارة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به أول منشور له على "تيك توك": "وعد.. لن أرقص".

ولم تستخدم الحكومة الألمانية المنصة الصينية بسبب مخاوف أمنية تتعلق بحماية البيانات، بحسب ما ذكرت "cnn بالعربية".