"أنباء طيبة".. محمود سعد يبشر الجمهور بشأن صحة أنغام

كشف الإعلامي المصري محمود سعد آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، مُشيرًا إلى أنها تنتظر نتائج التحاليل المعملية، في أعقاب إجراء جراحة استئصال الكيس الدُهني وجزء صغير من البنكرياس.

وأوضح سعد، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن من المتوقع صدور نتائج التحاليل، صباح الخميس، وستحدد الاتجاه الطبي المقبل، وقال: "إذا جاءت التحاليل مطمئنة، فستكون هناك أنباء طيبة عن حالتها".

وأشار إلى أن أنغام، التي تربطه بها صداقة وثيقة، فوضته بالحديث إلى الرأي العام بشأن تفاصيل وضعها الصحي، مطمئنًا جمهورها بأنها بخير، وأن وضعها مستقر، إذ ترقد في غرفتها داخل المستشفى بوضع صحي جيد.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة أنغام لاقت دعمًا واسعًا من جمهورها ومحبيها في مصر والعالم العربي، عقب إعلان خضوعها للعلاج في أحد مستشفيات ألمانيا، إثر أزمة صحية مفاجئة.