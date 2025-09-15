بعد إصابته بالخرف.. زوجة بروس ويليس تكشف طريقة التواصل معه

كشفت إيما هيمينغ ويليس، زوجة النجم الأمريكي بروس ويليس، عن طريقة جديدة للتواصل مع زوجها بعد إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي (FTD)، مؤكدة أنه أصبح يمتلك "لغة خاصة" للتعبير عن نفسه.

إيما، 47 عامًا، المتزوجة من ويليس منذ عام 2009 ولديها منه ابنتان، مابل راي، 13 عامًا، وإيفلين بن، 11 عامًا، تحدثت لصحيفة "صنداي تايمز" عن تفاصيل حياتهما اليومية مع المرض، وذلك قبيل إصدار مذكراتها الجديدة بعنوان: "الرحلة غير المتوقعة: إيجاد القوة والأمل والذات على مسار الرعاية".

وقالت: "أنا وبروس لدينا الآن طريقتنا الخاصة في التواصل. الأمر يتعلق بالجلوس معه، والمشي معه، والاستماع إلى طريقته الخاصة في التعبير. لا أستطيع أن أسأله عن شعوره، لكنني أقرأ لغة جسده ونظراته لأفهم ما يمر به".

ويعاني بروس ويليس، 70 عامًا، من الخرف الجبهي الصدغي منذ عام 2022، بعدما تم تشخيصه أولاً بفقدان القدرة على الكلام. ومنذ الإعلان عن حالته، حظي بدعم واسع من عائلته وأصدقائه، بينهم زوجته السابقة ديمي مور وأطفالهما الثلاثة.

أخبار ذات علاقة زوجة بروس ويليس تكشف تفاصيل رحلته مع الخرف الجبلي الصدغي

إلى جانب رعايتها لزوجها، تكرّس إيما جهودها لزيادة الوعي بمرض الخرف، الذي يُعدّ أحد أكثر أشكال الخرف شيوعًا قبل سن 65 عامًا، وغالبًا ما يظهر من خلال تغييرات في السلوك والشخصية نتيجة تأثر الفصين الجبهي والصدغي في الدماغ.

وأوضح البروفيسور جيمس رو في حديث لصحيفة "التلغراف"، أن الضرر في هذه المناطق يؤثر في مراكز اللغة؛ ما يؤدي إلى فقدان القدرة على الكلام أو الفهم العميق للكلمات والمعاني، وأحيانًا عدم معرفة كيفية استخدام الأشياء المألوفة.

أخبار ذات علاقة بالدموع.. إيما هيمينغ تتحدث عن معركة بروس ويليس مع الخرف

وبينما لا يوجد علاج شافٍ للمرض حتى الآن، يعمل الباحثون على تطوير تجارب علاجية واعدة، بينها دراسة جينية حديثة في كارديف بالمملكة المتحدة تهدف إلى إبطاء تطور المرض.