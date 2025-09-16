بينها "الظهر المجروح".. ترامب يأمر بحذف صور العبودية من المتاحف

أفادت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات بإزالة الصور والمواد المتعلقة بالعبودية من المتنزهات الوطنية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، استندت هذه التعليمات إلى أمر تنفيذي بعنوان "استعادة الحقيقة والعقلانية للتاريخ الأمريكي"، يدعو وزارة الداخلية إلى إزالة المحتوى الذي يُنظر إليه على أنه ينتقد الشخصيات التاريخية الأمريكية أو يُروّج لـ"أيديولوجية تآكلية".

ومن بين الصور المستهدفة، صورة شهيرة تُعرف بـ"الظهر المجروح"، تعود لعام 1863، وتُظهر ندوب الجلد على ظهر العبد الهارب جوردون، والتي تُعدّ من أكثر الصور تأثيرًا في توثيق قسوة العبودية خلال الحرب الأهلية.

سيطرة الفيدرالية على التعليم

وبرّرت المتحدثة باسم هيئة المتنزهات الوطنية، راشيل باوليتز، القرار بالقول إن التركيز المفرط على الجوانب السلبية من التاريخ الأمريكي دون عرض السياق الكامل "قد يؤدي إلى تشويه الفهم بدلاً من تعزيزه".

وأضافت الهيئة أن توجيهات ترامب تُطبّق على محتوى يتناول مواضيع مثل العبودية والعنصرية وحقوق السكان الأصليين والمثليين والنساء.

من جانبه، انتقد جوناثان زيمرمان، أستاذ تاريخ التعليم بجامعة بنسلفانيا، هذه الخطوة، واعتبرها "تصعيدًا غير مسبوق في السيطرة الفيدرالية على التعليم"، مؤكدًا أن المفارقة تكمن في أن القرار جاء من تيار سياسي يُفترض أنه يدعو للامركزية التعليمية.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع ووثائق اطلعت عليها، إن الصور التي تخضع للمراجعة من قبل إدارة ترامب "تحتوي على إشارات تمييز عنصري وعداء تجاه البيض".

انتقادات ترامب

وفي الشهر الماضي، وجه ترامب انتقادات حادة لمتاحف سميثسونيان، واصفًا إياها بأنها "خارج السيطرة" و"مستيقظة" بشكل مفرط بسبب عرضها صورًا تتعلق بالعبودية.

وكتب في منشور على موقع "تروث سوشيال" بتاريخ 19 أغسطس: "المتاحف المنتشرة في واشنطن وفي أنحاء البلاد تمثل آخر بقايا ثقافة 'الوعي' متحف سميثسونيان خارج عن السيطرة، حيث يركز الحديث فقط على فظائع بلدنا، ووحشية العبودية، ومعاناة المظلومين دون الحديث عن النجاح أو الأمل أو المستقبل".

وأضاف ترامب: "لن نسمح باستمرار هذا الوضع، وقد كلفت محاميا بالتحقيق في المتاحف وبدء نفس الإجراءات التي أُجريت مع الكليات والجامعات والتي حققت فيها تقدمًا كبيرًا".

واختتم قائلاً: "أمريكا لا يمكن أن تكون مستيقظة، لأن الاستيقاظ يعني الإفلاس".